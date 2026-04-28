В Москве рядом с ребенком взорвалась тысячерублевая купюра

В Москве мальчик обнаружил свернутую купюру номиналом 1000 рублей и прежде, чем взять ее в руки, бросил в нее снег, после чего она взорвалась. Об этом сообщает издание SHOT.
В публикации отметили, что инцидент случился на улице Саморы Машела в районе Коньково. Там девятилетний мальчик нашел во дворе свернутую тысячерублевую купюру, бросил в нее снежок и затем раздался хлопок.
По данным издания, ребенок не пострадал, на месте работают экстренные службы.
Как писал сайт KP.RU, 12 ноября стало известно, что в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик возвращался домой после тренировки, когда заметил лежащие недалеко от детской площадки деньги. В момент, когда ребенок наклонился, чтобы поднять купюры, раздался взрыв. Мальчику оторвало несколько пальцев.