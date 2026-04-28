«Бессмысленно и небезопасно»: Поиски пропавших Усольцевых «застряли» в снегу до конца мая

Евгений Ногин, представляющий Госохотнадзор Партизанского и Уярского районов Красноярского края, сообщил, что поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновятся не раньше 20 мая. В беседе с аif.ru он объяснил это тем, что в лесах и на горах сейчас настоящая зима с глубокими сугробами.

По его словам, снег полностью сойдёт только к началу июня, а кое-где и до конца месяца останется. Поэтому, считает Ногин, 20 мая — это самая ранняя дата, когда можно будет приступить к поискам.

Как сказал инспектор, к поискам подключатся Госохотнадзор и охотники из окрестностей. Ногин при этом отметил, что сейчас искать — дело бессмысленное и очень рискованное.

Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года после однодневной поездки к горному хребту. Следователи не исключают инсценировку исчезновения и побег за рубеж — Сергей Усольцев публично критиковал власти и участвовал в реализации американских программ в России. Активные поиски возобновят с приходом тепла. Масштабная операция с вертолётами и сотнями добровольцев пока не принесла результатов.

