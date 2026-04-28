Тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в Дмитрове

Тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в подмосковном Дмитрове. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом. Внутри помещения нашли горелку и большой газовый баллон, утверждают журналисты.
— Рабочие занимались строительством коттеджа на территории поселка, — говорится в публикации.
24 апреля в СМИ писали, что мужчина в возрасте 40 лет погиб при растопке печи в частном доме в деревне Бекасово в Новой Москве. Вместе с ним в помещении находились двое его знакомых. Жители отравились продуктами горения.
Ранее в многоквартирном доме в Чуксином тупике в Москве произошел пожар. В результате инцидента погиб мужчина. По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом. Прокуратура поставила на контроль проверку, которую начали после пожара.