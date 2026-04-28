В Вене осквернили советское воинское захоронение

«Посольством получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства в Telegram.
В диппредставительстве назвали особо циничным тот факт, что «эта подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Посольство незамедлительно поставило в известность об инциденте местные власти.
«Направили ноту в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года», — подчеркнули в дипведомстве.