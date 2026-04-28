Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вене осквернили советское воинское захоронение

ВЕНА, 28 апр — РИА Новости. Посольство России в Вене получило информацию об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене, говорится в заявлении дипведомства.

«Посольством получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства в Telegram.

В диппредставительстве назвали особо циничным тот факт, что «эта подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Посольство незамедлительно поставило в известность об инциденте местные власти.

«Направили ноту в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года», — подчеркнули в дипведомстве.