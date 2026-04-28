Куренков: Утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены

Ранее Владимир Путин признал, что атака на Туапсе, затронувшая энергетические объекты, несёт риск серьезных экологических последствий. Однако, по его словам, власти и спасательные службы успешно справляются с возникшей ситуацией. Президент упомянул об этом на совещании по безопасности выборов, приведя инцидент как пример угроз.