В Туапсе остановили утечки нефти после удара беспилотников по НПЗ

Все утечки нефти, которые начались после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, остановлены. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в реку Туапсе.