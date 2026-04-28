Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Вене

Неизвестные вандалы запачкали краской советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф в Вене. Посольство РФ потребовало от властей Австрии найти виновных.

Источник: Аргументы и факты

Российское посольство в Вене получило сообщение об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

«Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской», — сообщили в посольстве в Telegram.

В дипломатическом представительстве назвали особенно циничным то, что «эта подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы.

Посольство сразу же проинформировало об инциденте местные власти. В МИД Австрии направлена нота с требованием принять исчерпывающие меры, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и обеспечить сохранность захоронения в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года.

Ранее беспилотник ВСУ повредил обелиск «Городу-Герою Севастополю».