Глава МЧС РФ рассказал о текущей ситуации с утечкой нефти из-за атаки ВСУ на НПЗ в Туапсе

Куренков: Все утечки нефти на НПЗ в Туапсе после атаки дров ВСУ остановлены.

Источник: Комсомольская правда

Все утечки нефти, которые начались после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе, остановлены. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затампонированы, многие элементы будут еще проводиться, в том числе сегодня ночью», — сказал министр.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля Александр Куренков по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Краснодарский край для контроля тушения крупного пожара на НПЗ в Туапсе.

Ранее начальник ГУ МЧС Кубани Алексей Клушин сообщил, что в Туапсе на горящем НПЗ произошел выброс нефтепродуктов из резервуара с разливом на дорогу. Повреждены насколько автомобилей.

Напомним, ночью 28 апреля Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате падения фрагментов дронов на местном НПЗ начался пожар.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше