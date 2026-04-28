Глава МЧС РФ рассказал о текущей ситуации с утечкой нефти из-за атаки ВСУ на НПЗ в Туапсе

Все утечки нефти, которые начались после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе, остановлены. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
«Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затампонированы, многие элементы будут еще проводиться, в том числе сегодня ночью», — сказал министр.
Как писал сайт KP.RU, 28 апреля Александр Куренков по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Краснодарский край для контроля тушения крупного пожара на НПЗ в Туапсе.
Ранее начальник ГУ МЧС Кубани Алексей Клушин сообщил, что в Туапсе на горящем НПЗ произошел выброс нефтепродуктов из резервуара с разливом на дорогу. Повреждены насколько автомобилей.
Напомним, ночью 28 апреля Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате падения фрагментов дронов на местном НПЗ начался пожар.