Жителя Новошахтинска взяли под стражу после смертельной драки

37-летнего жителя Новошахтинска взяли под стражу после драки со смертельным исходом. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, несколько дней назад мужчина в состоянии опьянения оказался на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома. Он начал ссориться со своим 45-летним знакомым и в итоге набросился на него с кулаками. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался.
Сам подозреваемый после случившегося сбежал, но его задержали в тот же день, а затем отправили под стражу.
— Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за такое же преступление. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.
Следствие ведется в рамках статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
