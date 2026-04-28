Три человека погибли в подмосковном Дмитрове при отравлении угарным газом

До этого сообщалось, что тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в подмосковном Дмитрове. Об этом написал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом. Внутри помещения нашли горелку и большой газовый баллон, утверждают журналисты.