Три человека погибли в подмосковном Дмитрове при отравлении угарным газом

Три человека отравились угарным газом и погибли в районе подмосковного Дмитрова, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе СК России по региону.
— В экстренные службы поступила информация о том, что в строительной бытовке в деревне Аревское обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни. По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросы, назначены судебно-медицинские экспертизы.
До этого сообщалось, что тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в подмосковном Дмитрове. Об этом написал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом. Внутри помещения нашли горелку и большой газовый баллон, утверждают журналисты.