Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куренков: принятых для ликвидации разлива нефти в Туапсе мер недостаточно

Глава МЧС Александр Куренков считает, что мер, принятых для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе, «еще недостаточно». По его словам, министерство наращивает силы для ликвидации последствий ЧС.

«Все меры, которые непосредственно происходят на территории базы, этих мер, ну, на данный момент времени, возможно, еще недостаточно», — сказал господин Куренков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил министр, в ближайшее время в Туапсе будут переброшены боновые заграждения. Группировку пожарных и спасателей планируется увеличить на 300 человек. Для обследования акватории моря также прибудет 40 водолазов. «Контролируем ситуацию, я думаю, что в ближайшее время определенные результаты будут», — уточнил он.

Сам пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе «находится под контролем, но требует пристального внимания», сказал Александр Куренков. Все утечки нефти, по его словам, остановлены.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после падения обломков БПЛА, сообщал оперштаб Краснодарского края. Президент России Владимир Путин говорил об ударах БПЛА по объекту. Из одного из резервуаров произошел выброс нефтепродуктов. В Туапсе ввели режим ЧС и ограничили подачу воды. Атака на НПЗ стала третьей с начала месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туапсе держит удары».

