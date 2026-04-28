Куренков: принятых для ликвидации разлива нефти в Туапсе мер недостаточно

Глава МЧС Александр Куренков считает, что мер, принятых для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе, «еще недостаточно». По его словам, министерство наращивает силы для ликвидации последствий ЧС.
«Все меры, которые непосредственно происходят на территории базы, этих мер, ну, на данный момент времени, возможно, еще недостаточно», — сказал господин Куренков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Как добавил министр, в ближайшее время в Туапсе будут переброшены боновые заграждения. Группировку пожарных и спасателей планируется увеличить на 300 человек. Для обследования акватории моря также прибудет 40 водолазов. «Контролируем ситуацию, я думаю, что в ближайшее время определенные результаты будут», — уточнил он.
Сам пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе «находится под контролем, но требует пристального внимания», сказал Александр Куренков. Все утечки нефти, по его словам, остановлены.
Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после падения обломков БПЛА, сообщал оперштаб Краснодарского края. Президент России Владимир Путин говорил об ударах БПЛА по объекту. Из одного из резервуаров произошел выброс нефтепродуктов. В Туапсе ввели режим ЧС и ограничили подачу воды. Атака на НПЗ стала третьей с начала месяца.
Подробнее — в материале «Ъ» «Туапсе держит удары».