В Рязанской области в ДТП погибли три человека

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Автомобили Renault Logan и «Газель» столкнулись на автодороге М-5 «Урал» в Сасовском районе Рязанской области, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
«Произошло столкновение автомобиля “Рено Логан” под управлением 63-летнего водителя и автомобиля “Газель” под управлением 45-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По данным полиции, столкновение произошло примерно в 20:30 мск на 407-м км трассы М-5 «Урал».