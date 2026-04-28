Пушистый штурман подвел: кот спровоцировал аварию под Красноярском

Кот устроил аварию на трассе в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае кот стал причиной аварии. Питомец выбрался из переноски и запрыгнул к хозяйке на руки. Девушка за рулем потеряла контроль над машиной и съехала в кювет.

Водитель ехала в Красноярск вместе с котом. Животное находилось в переноске, но она не была закреплена ремнями. Во время движения кот выбрался наружу и начал носиться по салону.

В какой-то момент питомец решил прыгнуть к хозяйке. Девушка попыталась усадить кота обратно, продолжая движение на скорости. В результате она не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Во время аварии никто не пострадал. Однако девушке предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей за нарушение правил перевозки.

Ранее KP.RU сообщал, что в ХМАО на месте смертельной аварии, унесшей жизни трех человек, обнаружили раненую собаку. Пес получил серьезные травмы. Животное никого не подпускает и продолжает лежать среди обломков машины, где находились его хозяева.