Пушистый штурман подвел: кот спровоцировал аварию под Красноярском

В Красноярском крае кот стал причиной аварии. Питомец выбрался из переноски и запрыгнул к хозяйке на руки. Девушка за рулем потеряла контроль над машиной и съехала в кювет.
Водитель ехала в Красноярск вместе с котом. Животное находилось в переноске, но она не была закреплена ремнями. Во время движения кот выбрался наружу и начал носиться по салону.
В какой-то момент питомец решил прыгнуть к хозяйке. Девушка попыталась усадить кота обратно, продолжая движение на скорости. В результате она не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Во время аварии никто не пострадал. Однако девушке предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей за нарушение правил перевозки.
Ранее KP.RU сообщал, что в ХМАО на месте смертельной аварии, унесшей жизни трех человек, обнаружили раненую собаку. Пес получил серьезные травмы. Животное никого не подпускает и продолжает лежать среди обломков машины, где находились его хозяева.