В Туапсе прибудут 40 водолазов для обследования морской акватории

«Завтра прибудет сюда сводная группировка с количеством 40 водолазов, в том числе МЧС России, “Кубань-Спаса” и других подразделений», — подчеркнул он.
Ранее Александр Куренков сообщил, что все нефтяные разливы, возникшие вследствие атаки ВСУ на Туапсе, ликвидированы. По его словам, профильные специалисты предпринимают меры для недопущения попадания нефти в реку. В настоящее время установлено девять рядов плавучих заграждений для локализации нефтяных разливов на реке.
