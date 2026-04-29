В Туапсе прибудут 40 водолазов для обследования морской акватории

Ранее Александр Куренков сообщил, что все нефтяные разливы, возникшие вследствие атаки ВСУ на Туапсе, ликвидированы. По его словам, профильные специалисты предпринимают меры для недопущения попадания нефти в реку. В настоящее время установлено девять рядов плавучих заграждений для локализации нефтяных разливов на реке.