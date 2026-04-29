В Туапсе прибудут 40 водолазов для обследования морской акватории

В Туапсе 29 апреля прибудет группа из 40 водолазов, которая займётся обследованием акватории Чёрного моря на предмет утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Источник: Life.ru

«Завтра прибудет сюда сводная группировка с количеством 40 водолазов, в том числе МЧС России, “Кубань-Спаса” и других подразделений», — подчеркнул он.

Ранее Александр Куренков сообщил, что все нефтяные разливы, возникшие вследствие атаки ВСУ на Туапсе, ликвидированы. По его словам, профильные специалисты предпринимают меры для недопущения попадания нефти в реку. В настоящее время установлено девять рядов плавучих заграждений для локализации нефтяных разливов на реке.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.