МЧС наращивает силы в Туапсе после пожара, сообщил Куренков

МЧС России стягивает дополнительные силы в Туапсе. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков на месте ликвидации последствий ЧП.

Источник: Life.ru

По словам главы МЧС, ситуация остаётся под контролем, а в ближайшее время в Туапсе перебросят боновые заграждения. Они нужны, чтобы сдержать возможное распространение нефтепродуктов. Куренков пообещал, что определённые результаты будут уже скоро.

Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае произошёл накануне. Глава МЧС лично выехал в Туапсе, чтобы координировать работу спасателей на месте.

Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с предприятием. На территории округа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
