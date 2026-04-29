В Белгородской области от атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранены трое

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область продолжаются. Пострадали ещё три мирных жителя в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона на легковой автомобиль ранены трое», — написал глава региона.

У девушки диагностировали баротравму. У одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы. У второго мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Всем пострадавшим оказали помощь в Шебекинской ЦРБ. Для дальнейшего обследования их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём.

Также дроны нанесли удары по социальным объектам, частным домам и предприятиям в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском округах. Повреждены фасады, остекление, автомобили и хозяйственные постройки. На местах работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на Белгородскую область унесли жизнь одного человека, ещё четверо пострадали. В селе Борисовка Волоконовского округа от взрыва дрона погиб мужчина. Он получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Вблизи Красной Яруги FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали отец и его 18-летний сын. У молодого человека диагностировали ранение ноги, у отца — баротравму. Обоих госпитализировали. Жительница посёлка Октябрьский обратилась в больницу с осколочным ранением спины после атаки беспилотника на её участок. Ещё один инцидент произошёл на трассе между Бобравой и Ракитным. Там дрон взорвался при столкновении с дорожным покрытием. Водитель проезжавшей мимо «газели» получил баротравму. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше