В Белгородской области от атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранены трое

Ранее сообщалось, что украинские атаки на Белгородскую область унесли жизнь одного человека, ещё четверо пострадали. В селе Борисовка Волоконовского округа от взрыва дрона погиб мужчина. Он получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Вблизи Красной Яруги FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали отец и его 18-летний сын. У молодого человека диагностировали ранение ноги, у отца — баротравму. Обоих госпитализировали. Жительница посёлка Октябрьский обратилась в больницу с осколочным ранением спины после атаки беспилотника на её участок. Ещё один инцидент произошёл на трассе между Бобравой и Ракитным. Там дрон взорвался при столкновении с дорожным покрытием. Водитель проезжавшей мимо «газели» получил баротравму. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.