Австралиец погиб во Львове после прыжка с Ратуши

Ранее во Львове автомобиль ТЦК сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего сына. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус начинает движение и задевает женщину, после чего она оказывается перед транспортным средством. Далее из автомобиля выходит мужчина, который отводит женщину в сторону, после чего машина продолжает движение и покидает место происшествия.