Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ликвидацию последствий ЧС в Туапсе отправят еще 300 человек

КРАСНОДАР, 29 апр — РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Туапсе будет усилена группировкой в 300 человек из шести муниципалитетов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Шесть муниципалитетов закреплены уже за чрезвычайной ситуацией краевого уровня реагирования в Туапсинском округе, и группировка будет в количестве 300 человек уже утром здесь», — сказал Кондратьев, соответствующие кадры предоставлены пресс-службой МЧС РФ.

Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.

