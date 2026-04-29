Коммерческое здание загорелось в Нальчике, площадь пожара достигла 500 кв. м

Ранее в Москве произошёл крупный пожар на строительной площадке в районе Аэропорт. По последним данным, число погибших выросло до восьми человек. Открытое горение ликвидировали на площади около 1400 квадратных метров. В результате происшествия пострадали девять человек. На момент возгорания внутри находились сотни людей, которых пришлось срочно эвакуировать. Предварительно причиной пожара назвали короткое замыкание. По факту случившегося возбудили уголовное дело, обстоятельства продолжают выяснять.