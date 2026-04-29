В подмосковной деревне обнаружили тела трёх мужчин в строительной бытовке

Ранее в Красноярске местный житель убил бизнесвумен из-за отказа дать деньги в долг. Женщина вернулась из командировки в Москву 26 апреля вместе с коллегами и отправилась домой в коттеджный посёлок «Емельяновская горка». Там её, по словам подруги погибшей, поджидал 31-летний Александр Р., с которым она была знакома по работе. В день трагедии он попросил у Ксении 10 тысяч рублей, заявив о финансовых проблемах и заблокированных картах. После отказа между ними произошёл конфликт. Ссора переросла в нападение: мужчина сначала, по версии источников, душил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом в шею.