В Туапсе вывезли более 8 тыс. кубометров загрязнённого грунта

На месте работают 360 человек и 60 единиц техники. Спасатели и коммунальные службы действуют без остановки, чтобы минимизировать ущерб экологии и как можно быстрее восстановить порядок в городе.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. Теперь специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефти в реку Туапсе, и располагают для этого достаточными силами и средствами. Куренков заверил, что ситуация остаётся под контролем.
