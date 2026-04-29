Тайна исчезновения майя раскрыта? Ученый шокировал новыми данными

Крах цивилизации майя остается одной из самых загадочных тем в истории, и новое исследование, опубликованное в журнале Biogeosciences, предлагает неожиданные выводы. Ученые обнаружили, что в ключевом городе Ицан климат оставался стабильным даже в период упадка, что ставит под сомнение традиционное представление о причинах исчезновения этой великой цивилизации.
В период с 750 по 1000 год нашей эры на территории низменностей майя, охватывающей современные Белиз, Гватемалу и мексиканские штаты, произошло резкое сокращение численности населения. Города были заброшены, системы водоснабжения пришли в упадок, а строительство новых каменных сооружений прекратилось. Долгое время ученые связывали этот крах с климатическим кризисом, особенно с повторяющимися засухами. Однако новое исследование предлагает более сложную картину.
Команда исследователей, анализировавшая осадочные породы озера Лагуна-Ицан, пришла к выводу, что в этом ключевом городе майя сохранялся стабильный климат даже в моменты резкого сокращения численности населения. Данные указывают на то, что, несмотря на засуху в соседних регионах, в Ицане наблюдались регулярные дожди и отсутствие экологического коллапса.
Исследование показало, что упадок цивилизации мог быть вызван не только природными факторами, но и социальными изменениями — войнами, миграцией населения и экономическим спадом. Ученые проанализировали керны осадочных пород возрастом от 4000 до 3300 лет и выявили три типа геохимических маркеров, которые позволили отследить изменения в численности населения и методах ведения сельского хозяйства на протяжении тысячелетий.
Профессор Бенджамин Гвиннет из Монреальского университета отметил, что в доклассический период майя активно использовали подсечно-огневое земледелие. Однако в классический период, когда плотность населения возросла, использование огня резко сократилось. Это может свидетельствовать о том, что большая часть земли уже была расчищена, и необходимо было изменить сельскохозяйственные стратегии для обеспечения растущего населения.
Таким образом, новое исследование поднимает важные вопросы о причинах краха цивилизации майя и демонстрирует, что климатические изменения не были единственным фактором, приведшим к упадку одной из самых выдающихся культур древности.
