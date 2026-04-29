В Красноярском крае кот стал виновником ДТП

А ранее двое подростков и молодой водитель погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью в Шарыповском округе Красноярского края. По данным полиции, 19-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением после того, как его машина врезалась в лошадь. Животное стояло на правой полосе по ходу движения транспорта. От сильного удара легковушка вылетела в придорожный кювет.