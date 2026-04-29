336 гектаров выгорело в 17 пожарах в Приморье за сутки

За 28 апреля в Приморье зафиксировали 17 пожаров на площади 335,9 гектара. Все возгорания потушены. Семь лесных пожаров на 170,7 гектара ликвидировала авиабаза на территории лесничеств в Кировском, Михайловском, Партизанском, Пожарском и Черниговском округах. Еще 10 природных пожаров на 165,2 гектара потушили в Артемовском городском округе, Анучинском, Ханкайском, Черниговском и Шкотовском округах, а также в Спасске-Дальнем.