Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

336 гектаров выгорело в 17 пожарах в Приморье за сутки

Причинами стали палы травы, нарушение правил безопасности и поджоги.

Источник: Комсомольская правда

За 28 апреля в Приморье зафиксировали 17 пожаров на площади 335,9 гектара. Все возгорания потушены. Семь лесных пожаров на 170,7 гектара ликвидировала авиабаза на территории лесничеств в Кировском, Михайловском, Партизанском, Пожарском и Черниговском округах. Еще 10 природных пожаров на 165,2 гектара потушили в Артемовском городском округе, Анучинском, Ханкайском, Черниговском и Шкотовском округах, а также в Спасске-Дальнем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Основные причины пожаров — палы сухой травы, нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также намеренные поджоги.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Если нарушение привело к возникновению лесного пожара, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы», — предупредили в краевом правительстве.

Сейчас в регионе продолжается мониторинг лесных территорий. Специалисты призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.