Хабаровчанин обанкротился через суд, но остался с долгами

В Хабаровске краевой Арбитражный суд признал 38-летнего жителя банкротом, но не освободил от долгов и обязанности их выплачивать, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мужчина при обращении в суд сообщил, что имеет долг по кредиту на сумму более 300 тысяч рублей, который нечем гасить, потому что у него нет работы. По его словам, он живет в селе в Ульчском районе и не может трудоустроиться, потому что вакансий, связанных с его специальностью — рыболовством, нет. Кроме того, у него нет никакого имущества.
Суд признал его банкротом. Позже выяснилось, что дом, где он якобы живет, давно сгорел. С тех пор мужчина обитает в Хабаровске и взял кредит через два месяца после увольнения. Он не пытался найти работу, утверждая в суде, что иногда подрабатывает, но в основном живет на деньги матери. При этом он не назвал причин, по которым не может трудоустроиться.
— Суд пришел к выводу о наличии признаков недобросовестности, выразившихся в уклонении от погашения задолженности, непредставлении сведений о доходах, а также в предоставлении кредиторам и суду противоречивой и недостоверной информации. Такое поведение расценено судом как намерение должника получить необоснованную выгоду за счет освобождения от обязательств. Суд вынес определение о завершении реализации имущества гражданина, не освободив должника от дальнейшего исполнения обязательств, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Определение обжаловано должником, но апелляционные суды оставили его в силе.
Напомним, ранее в Хабаровске банк взыскал с поручителя по кредиту 8,9 млн рублей.