В Санкт-Петербурге арестовали главу центра при ДОСААФ за хищение 98,7 млн рублей

А ранее в Подмосковье экс-гендир букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин был приговорён к восьми годам и двум месяцам колонии. Вместе с ним осуждены бывший сотрудник полиции, получивший 3,5 года, и адвокат, приговорённый к более чем семи годам лишения свободы. Суд признал их виновными в совершении ряда тяжких преступлений, включая дачу и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также мошенничество в особо крупном размере, с учетом их индивидуальной причастности.