Полиция установила водителя-ассенизатора, помывшего цистерну у домов в Люберцах

Сотрудники полиции в подмосковных Люберцах установили личность водителя, который сливал жидкость из ассенизаторской машины около жилых домов. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
— В ходе мониторинга Сети было выявлено видео, на котором мужчина с помощью помывочной системы моет автомобиль у жилого сектора. Полицейскими данный гражданин был установлен. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что решил убрать лужу. Для этого он взял ассенизаторскую машину, откачал воду и вылил ее на землю, после чего решил вымыть транспортное средство, — говорится в Telegram-канале ведомства.
На него составили протокол по части 3.1 статьи 8.2 КоАП России «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Его направят в Министерство природных ресурсов и экологии России для принятия решения по существу.
Россиянам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за кормление ворон рядом с жилыми домами при нарушении местных правил благоустройства. Об этом рассказала член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
Она пояснила, что основанием для наказания может стать ситуация, когда после кормления территория двора остается загрязненной. В таком случае действия могут быть расценены как нарушение санитарных норм.