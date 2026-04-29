Экс-муж убившей деда Тарховой шокирован кровавым подробностями расправы

В Самаре продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве экс-мэра Тархова и его жены. Одной из обвиняемых проходит их внучка Екатерина Тархова, которой предъявлено новое обвинение по статье о надругательстве над телами убитых дедушки и бабушки. По данным СМИ, она использовала мясорубку, чтобы избавиться от тел.
Бывший муж Екатерины Тарховой и отец ее единственного ребенка Влад Пасек рассказал aif.ru, что он следит за судом и шокирован из-за вскрывшихся кровавых подробностей.
«У нас ребенок общий, так что слежу, что происходит. То, что вскрылось, это, конечно, жесть. Я не мог предположить, что она может такое сделать. Наверное, я не так хорошо её знал. Мы были всего год в браке и до этого не так долго знакомы. Наверное, я что-то о ней не знал», — поделился он.
Ранее Пасек в беседе с aif.ru поделился, что отношения с родственниками у бывшей супруги были не очень хорошими.
«У них были какие-то ссоры. В основном — из-за денег, о деньгах постоянно говорили», — отметил мужчина.
Екатерину Тархову обвиняют в убийстве собственных дедушки и бабушки. По версии следователей, внучка убитых совместно с гражданином Грузии Дмитрием Метревели и его тетей Светланой Метревели отравили пожилую пару неизвестным веществом. Позже с помощью Таисии Киселевой — матери Светланы — подозреваемые подделали бумаги и попытались переписать на себя имущество Тарховых, в том числе компанию «Новитрек».
Екатерине Тарховой предъявлено более полутора десятков эпизодов, в том числе убийство двух человек, мошенничество в особо крупном размере, кражи с банковского счета, подделка документов и надругательство над телами умерших.