На озере в Красноярском крае утонул мужчина

По статистике за 2025 год, в Красноярском крае на воде погибли 94 человека. Эти данные приводит Всероссийское общество спасания на водах. Из года в год эта цифра почти не меняется. Весной причиной многих трагедий становится передвижение по непрочному льду водоемов. Нередко погибают неосторожные рыбаки и оставленные без присмотра дети.