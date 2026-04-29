На озере в Красноярском крае утонул мужчина

За сутки на водоемах Красноярского края зафиксировано одно происшествие. 29 апреля в МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в Иланско-Нижнеингашском округе на озере Анжевка нашли тело утонувшего мужчины.
Сейчас проводятся следственные мероприятия, подробности случившегося появятся позже.
По статистике за 2025 год, в Красноярском крае на воде погибли 94 человека. Эти данные приводит Всероссийское общество спасания на водах. Из года в год эта цифра почти не меняется. Весной причиной многих трагедий становится передвижение по непрочному льду водоемов. Нередко погибают неосторожные рыбаки и оставленные без присмотра дети.