Необычная жестокость: внучка Тархова пропустила тела убитых через мясорубку

О пропаже 77-летнего Виктора Тархова, руководившего Самарой с 2006 по 2010 год, и его супруги Натальи в полицию заявили 31 января 2025 года. Последний раз пара выходила на связь в конце декабря 2024-го. Почти сразу основным подозреваемым стал самый близкий для них человек — внучка Екатерина. Уже 2 февраля суд заключил ее под стражу.
На допросах девушка призналась, что пошла на преступление ради наследства, но настаивала: главными кукловодами были ее новые знакомые. «Попала под влияние неправильных людей», — объясняла Екатерина, называя имена 56-летней Светланы Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия, с которыми ранее познакомилась в Грузии.
Теперь же в деле появилась жуткая деталь — для сокрытия улик была использована мясорубка.
Хроника расправы: яд, азот и мясорубка.
По версии Следственного комитета, убийство растянулось более чем на месяц — с 25 ноября 2024 года по 2 января 2025-го. Действуя по указке Светланы Метревели, которая в тот момент находилась за границей, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели несколько недель планомерно травили пожилую пару неизвестным веществом, пока те не скончались.
Чтобы скрыть следы, тела решили уничтожить с особой изобретательностью. Сначала их заморозили при помощи жидкого азота, а затем расчленили. Останки вывозили и разбрасывали по мусорным контейнерам в разных районах Самары. Несмотря на то что трупы до сих пор не найдены, генетическая экспертиза выявила в квартире на улице Вилоновской микрочастицы человеческой кожи и сосудов.
В апреле 2026 года следствие предъявило Екатерине новое обвинение по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших». Как выяснил RT, на одном из этапов сокрытия следов она использовала мясорубку. Эту же информацию подтверждал руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Самарской области Денис Пронюшкин, отметив, что фарш был перемешан с гречкой.
Убийство необычайной жестокости.
Версия с мясорубкой вызвала неоднозначную реакцию даже у профессиональных криминалистов. Эксперт-криминалист Михаил Игнатов в разговоре с aif.ru отметил, что не до конца понимает, зачем Тархова использовала мясорубку.
«Конечно, возможно все, но для этого нужно было бы отделить мясо от костей. Мясорубка кости не возьмет. Я вообще не очень понимаю, зачем это нужно было делать. Это очень трудоемкая работа и не очень приятная для молодой девушки», — заявил Игнатов.
Он также исключил, что новый эпизод можно квалифицировать как убийство с особой жестокостью, поскольку манипуляции производились уже с мертвыми телами.
«Для этого нужно иметь огромный разделочный стол, отделять мясо от кости, там во все стороны биологические жидкости были бы разбрызганы, которые не получилось бы собрать. Я впервые слышу, чтобы кто-то пропускал тела через мясорубку», — подчеркнул эксперт.
Адвокат ждет консультации с матерью подсудимой.
На фоне расширения списка обвинений адвокат матери Екатерины — Людмилы Тарховой — Андрей Карномазов в комментарии aif.ru занял осторожную позицию. Он отказался от публичных оценок новой статьи до разговора со своей подзащитной.
«По вопросу о новых обвинениях уже все было написано. Что-то нового мне добавить пока нечего. Я намерен посетить Людмилу Викторовну в ближайшие дни, проконсультируюсь с ней по вопросу о том, связывалась ли с ней дочь», — сказал защитник.
Ранее Карномазов уже выражал скепсис относительно линии защиты, которую выстроила Екатерина, пытаясь представить себя жертвой гипноза. «Я не стал бы из Екатерины, честно говоря, делать образ попавшей под влияние и действующей как во сне. Я думаю, они нашли друг друга», — заявлял адвокат.
Фигуранты, мотивы и финальная точка.
Корыстный мотив в деле прослеживается предельно четко. Сразу после убийства подозреваемые подделали документы и завладели имуществом Тарховых на сумму более 2,5 млн рублей: в списке похищенного — одежда, ювелирные украшения, средства с банковских счетов, дивиденды от бизнеса, автомобиль Toyota Rav4 и даже попытка переписать на себя семейную компанию «Новитрек». Продать машину помогла 79-летняя Таисия Киселева — мать Светланы Метревели.
На сегодняшний день в деле четыре фигуранта. Екатерина Тархова находится в самарском СИЗО. Ей инкриминируют более полутора десятков эпизодов: убийство двух лиц, надругательство над телами, мошенничество в особо крупном размере, кражи и подделку документов.
Дмитрий Метревели успел покинуть Россию, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Светлана Метревели также скрылась за границей.
Таисия Киселева находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве с имуществом погибших.
27 апреля 2026 года Следственный комитет объявил о завершении расследования. В рамках дела провели более 40 экспертиз: от молекулярно-генетических до трасологических. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего процесс перейдет в суд.