В Татарстане угрозу атаки БПЛА объявили для трех городов

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Татарстане для Нижнекамска, Альметьевска и Елабуги. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по республике в «Максе».
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше