Короткое замыкание стало причиной пожара в Майне

За один день в Хакасии произошло сразу несколько пожаров — у каждого была своя причина. Об этом сообщает МЧС по Республике Хакасия.
Ранним утром в селе Таштып загорелся временный дом: виной всему оказалась неисправная дымовая труба. Огонь успел охватить 12 квадратных метров, прежде чем его потушили.
Чуть позже в Абакане вспыхнул легковой автомобиль. Когда пожарные приехали на место, пламя уже охватило моторный отсек — площадь возгорания составила два квадратных метра. Бригада справилась с открытым огнём всего за две минуты. Выяснилось, что причина — в замыкании электрооборудования машины.
Вечером происшествие случилось в посёлке Майна: там огонь охватил баню и надворную постройку. К моменту, когда на место прибыли огнеборцы, площадь пожара достигла 45 квадратных метров. Из‑за того, что возгорание заметили не сразу, огонь успел распространиться сильнее. Специалисты установили, что причиной стал сбой в электропроводке — короткое замыкание.
