759 улиц включили в зону ЧС в Махачкале после подтоплений

Напомним, в конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни. Метеорологи назвали их самыми обильными за последние 100 лет. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях. Прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 миллиона человек. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация постепенно нормализуется.