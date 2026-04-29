759 улиц включили в зону ЧС в Махачкале после подтоплений

Власти Махачкалы расширили границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации после подтоплений. Об этом сообщила мэрия города в своём Telegram-канале. Решение закрепили соответствующим постановлением администрации.

В обновлённый перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц, проездов и тупиков. Власти пояснили, что расширение необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей. Речь идёт об организации необходимых мероприятий и оказании поддержки гражданам, чьи территории затронула стихия. Документ опубликовали на официальном сайте администрации Махачкалы.

«Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлён список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни. Метеорологи назвали их самыми обильными за последние 100 лет. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях. Прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 миллиона человек. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация постепенно нормализуется.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
