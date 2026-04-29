Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число закрытых аэропортов увеличилось до 12

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Уфы, Оренбурга, Ижевска, Казани, Нижнекамска, Бугульмы и Чебоксар введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее работу приостановили аэропорты Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы и Тамбова. Власти некоторых регионов России предупреждали об угрозе атаки БПЛА.

