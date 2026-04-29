Сын убившей экс-мэра Самары Тарховой переедет жить в Израиль

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих дедушки и бабушки, бывшего мэра Самары и его супруги, может никогда не увидеть своего сына. Экс-супруг Тарховой Влад Пасек заявил aif.ru, что как только будут готовы все документы, он заберет ребенка к себе в Израиль.
«Тут, к сожалению, юридические моменты потребовали очень много времени. Сейчас я заканчиваю оформление документов и в течение месяца-двух заберу сына».
Собеседник издания отметил, что он находится на связи с ребенком, созванивается с ним и общается по видео.
Пасек признался, что шокирован последними новостями о подробностях убийства бабушки и дедушки бывшей жены. Он уверен, что совсем ее не знал и не предполагал, что она может что-то подобное совершить.
Как стало известно, Екатерине Тарховой добавили новое обвинение — надругательство над телами умерших. По данными СМИ, она использовала мясорубку, чтобы избавиться от тел.