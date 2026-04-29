Владельца ларька, где школьница купила газовый баллон, обвинили в ее гибели

Владельцу торгового павильона в Приморском крае предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В принадлежащем ему ларьке школьница купила баллон с газом, которым насмерть отравилась ее 14-летняя подруга. Об этом сообщили в среду, 29 апреля, в Следственном комитете.
Инцидент произошел 24 марта. Две девочки пошли гулять. Одна из них по просьбе подруги приобрела газовый баллон — такие используются для портативных плит.
— После этого школьницы пошли гулять, и в течение нескольких часов потерпевшая вдыхала содержимое баллона. Это привело впоследствии к ее смерти, — сообщили в канале СК в мессенджере МАКС.
В ведомстве напомнили, что вдыхание газа приводит к асфиксии, развитию острой сердечной и дыхательной недостаточности и сильному отравлению. В совокупности это может привести к смерти, как произошло в Приморье.
Уголовное дело возбудили в Приморском крае по факту гибели несовершеннолетней после вдыхания газа. Об этом 25 марта сообщило управление Следственного комитета РФ по региону. По предварительной информации, двое девочек-подростков в поселке Славянка купили в магазине баллон, который предназначен для использования в быту для приготовления пищи. После этого они прошли в уборную, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате она умерла.