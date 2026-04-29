Владельца ларька, где школьница купила газовый баллон, обвинили в ее гибели

Уголовное дело возбудили в Приморском крае по факту гибели несовершеннолетней после вдыхания газа. Об этом 25 марта сообщило управление Следственного комитета РФ по региону. По предварительной информации, двое девочек-подростков в поселке Славянка купили в магазине баллон, который предназначен для использования в быту для приготовления пищи. После этого они прошли в уборную, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате она умерла.