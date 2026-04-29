Росприроднадзор требует с «Камчатского водоканала» почти 460 млн рублей

Росприроднадзор подал иск к «Камчатскому водоканалу» на 459,5 миллиона рублей. Предприятие предоставило декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду — их проверка и послужила основанием для иска. Об этом сообщает Арбитражный суд региона.

Речь идёт о 2022−2024 годах. По версии истца, водоканал незаконно использовал льготный понижающий коэффициент при расчётах. Оснований для льготы не было, заявляют в Росприроднадзоре, потому что планы природоохранных мероприятий не содержали сроков, этапов и графика снижения загрязняющих сбросов.

Предприятию предлагали исправить документы добровольно, но нарушения полностью не устранили. Деньги тоже платить не стали — теперь вопрос будет решать суд. Суммы внушительные: 140,4 миллиона за 2022 год, 176,9 миллиона за 2023 год и 142,1 миллиона за 2024 год. Первое заседание назначено на 14 мая 2026 года.

Ранее бывший замминистра обороны Тимур Иванов, отбывающий срок за коррупцию, был признан банкротом, и суд включил его долг в 216 миллионов рублей перед Главным управлением обустройства войск в третью очередь реестра кредиторов. В общей сложности его долги превышают 220 миллионов рублей. Параллельно с финансовыми разбирательствами продолжается уголовное преследование. Симоновский суд Москвы 24 апреля приступил к рассмотрению второго дела против Иванова.

Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
