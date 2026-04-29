Утечки нефти блокируют — в Туапсе развернули защиту на реке

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что ситуация с ликвидацией пожара на нефтехранилищах в Туапсе находится под контролем и в ближайшее время ожидаются результаты.
По его словам, на месте продолжаются работы по сдерживанию последствий. Уже выставлены боновые заграждения, включая девять линий на реке Туапсе, чтобы предотвратить возможные утечки.
Дополнительно планируется усиление группировки. На следующий день к работам должны подключиться около сорока водолазов из нескольких подразделений.
Куренков подчеркнул, что задействованных сил и средств достаточно для выполнения задач.
Пожар возник после атаки беспилотников. За последние две недели Туапсе подвергался ударам трижды: 16 и 20 апреля атаковали морской терминал, утром 28 апреля возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе после падения обломков.
По данным оперштаба, пострадавших нет. Жителей близлежащих районов эвакуировали из-за угрозы распространения огня.
Региональный Роспотребнадзор рекомендовал населению не выходить на улицу, держать окна закрытыми и использовать средства защиты органов дыхания.
Ситуацию на месте проверял глава региона Вениамин Кондратьев. Позднее в Туапсинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
