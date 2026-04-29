Студент приехал из Москвы для кражи у хабаровского бизнесмена

В Хабаровске в гостинице полицейские задержали 21-летнего студента, приехавшего из Москвы, чтобы обокрасть хабаровского предпринимателя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Молодой человек подобрал во дворе ключ, оставленный 21-летней дочерью бизнесмена. И пока тот вместе с семьей был в аквапарке, зашел в квартиру, вскрыл купленными специально для этого инструментами сейф и украл содержимое — деньги в различных валютах на сумму 600 тысяч рублей.
После того, как его задержали, студент сказал, что его обманом вынудили на преступление мошенники, а деньги из сейфа он перевел по указанным ими реквизитам, оставив себе 80 тысяч рублей на дорогу обратно. В Москве он жил с матерью, которой сказал, что собирается не взламывать сейф в Хабаровске, а поехать на дачу к друзьям.
Дочь предпринимателя тоже сказала, что ее обманули мошенники.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). В счет погашения причиненного ущерба полицейские изъяли принадлежащий фигуранту смартфон. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
