Подозреваемого в убийстве бизнес-леди под Красноярском взяли под стражу

В Емельяновском округе Красноярского края завели уголовное дело об убийстве женщины в коттеджном поселке «Емельяновская горка». 29 апреля об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следователей, 31-летний подозреваемый и погибшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал в дом 32-летней успешной бизнес-леди на улице Воскресенская, чтобы поговорить о перспективе отношений. Она заявила, что хочет расстаться, и это вызвало у мужчины агрессию. Он руками сдавил ей шею, потом взял нож и нанес несколько смертельных ударов.
В Следкоме рассказали, что задержанный скрылся с места преступления, но потом сам сообщил о произошедшем в полицию. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
