Подозреваемого в убийстве бизнес-леди под Красноярском взяли под стражу

В Красноярском крае завели уголовное дело об убийстве женщины в собственном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Емельяновском округе Красноярского края завели уголовное дело об убийстве женщины в коттеджном поселке «Емельяновская горка». 29 апреля об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следователей, 31-летний подозреваемый и погибшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал в дом 32-летней успешной бизнес-леди на улице Воскресенская, чтобы поговорить о перспективе отношений. Она заявила, что хочет расстаться, и это вызвало у мужчины агрессию. Он руками сдавил ей шею, потом взял нож и нанес несколько смертельных ударов.

В Следкоме рассказали, что задержанный скрылся с места преступления, но потом сам сообщил о произошедшем в полицию. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

«Я убил богатенькую»: в коттеджном поселке под Красноярском певец зарезал знакомую бизнес-леди из-за 10 тысяч рублей.