Выяснились детали убийства женщины в коттеджном посёлке под Красноярском

Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела об убийстве в Емельяновском муниципальном округе. Подозреваемым стал 31‑летний житель Красноярска — в отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили krsk.aif.ru в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как выяснило следствие, погибшая и подозреваемый были парой с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал к женщине домой — она жила на улице Воскресенской в ТСН «Емельяновская горка». Он хотел поговорить о будущем их отношений.
Во время беседы женщина сообщила, что намерена расстаться. Это вызвало у мужчины вспышку агрессии: сначала он сдавил ей шею руками, а затем взял нож и нанёс несколько ударов. Женщина скончалась на месте.
После случившегося подозреваемый сначала скрылся, но позже сам обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Сейчас он задержан — суд по ходатайству следствия отправил его под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
Следователи продолжают работу: они устанавливают все обстоятельства преступления. Ситуация остаётся на контроле ведомства.
