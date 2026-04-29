В Приморье двух человек будут судить за убийство криминального авторитета в 2003 году

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело об убийстве 32-летней бизнесвумен Ксении, которую зарезал знакомый после отказа дать в долг 10 тысяч рублей. Подозреваемый Александр Р. ранее не прошёл испытательный срок в её компании, воспринял сочувствие женщины как близкие отношения, проник в дом и нанёс несколько ударов ножом. Фигуранта задержали и арестовали.