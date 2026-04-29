Жителя Хакасии осудили на 11 лет за призывы финансировать ВСУ

Жителя Хакасии Шоваа Хертека осудили на 11 лет лишения свободы по делу о призывах к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ), попытке склонения к государственной измене и оправдании терактов. Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд.

Источник: Life.ru

Как установил суд, летом 2023 года Хертек публиковал в соцсетях материалы с призывами направлять деньги Украине и украинской армии. Следствие также установило, что после одной из таких публикаций он в личной переписке пытался убедить другого пользователя оказать финансовую поддержку, однако тот отказался.

Кроме того, дополнительным эпизодом в деле стали публикации, размещённые в конце 2022-го и начале 2023-го года, в которых, по версии обвинения, содержалось оправдание атаки на Крымский мост и нападения на российских военнослужащих в Макеевке.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Хертеку 11 лет колонии строгого режима. Дополнительно ему запрещено в течение трёх лет размещать обращения и другие материалы в интернете. Также назначено ограничение свободы сроком на два года. Решение пока не вступило в силу.

А ранее суд приговорил жителя Краснодарского края Александра Линцова к семи годам лишения свободы. Мужчина признан виновным в подготовке теракта в здании администрации Мостовского городского поселения. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, причём первые три года он проведёт в тюрьме.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше