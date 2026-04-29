В СК рассказали правду о жестоком убийстве женщины под Красноярском

В сети появились публикации о расправе жителя Красноярска над предпринимательницей, успеху которой мужчина якобы завидовал, а на убийство пошел, когда она отказалась дать денег в долг. В СК перечислили факты и привели подробности относительно преступления.
Вечером 26 апреля житель краевой столицы приехал к подруге в ее дом, входящий в товарищество собственников недвижимости «Емельяновская горка». Хозяйка объяснила гостю, что больше не хочет встречаться с ним, поэтому намерена прекратить отношения.
Это заявление спровоцировало всплеск агрессии. Мужчина начал душить женщину, а затем нанес несколько смертельных ударов ножом. Позже предполагаемый убийца сообщил о случившемся в полицию.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу, в ближайшие часы ему предъявят обвинение.
В краевом главке Следственного комитета корреспонденту «РГ» рассказали, что женщина не была владелицей некоего бизнеса, а работала в частной компании по найму. С подозреваемым она познакомилась в социальной сети и начала встречаться с ним минувшей зимой.
По данным СК, конфликт, завершившийся убийством, возник не из-за отказа женщины одолжить денег, а в результате ее решения разорвать отношения. Расследование уголовного дела продолжается.