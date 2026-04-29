Стали известны подробности, как была убита женщина под Красноярском

Следственный комитет сообщил krsk.aif.ru новые подробности дела об убийстве женщины в Емельяновском муниципальном округе. В СУ СК рассказали, что погибшая и подозреваемый заранее договорились о встрече — она сама впустила мужчину в дом. Преследования не было: пара действительно встречалась, гуляла и ходила на свидания.
По данным следствия, знакомство произошло в социальной сети, а отношения длились с января 2026 года. Свидетели подтверждают, что мужчина и женщина действительно проводили время вместе. При этом, как следует из их переписки, женщина постепенно охладела к партнёру и приняла решение расстаться.
Вечером 26 апреля подозреваемый приехал к женщине домой — она жила на улице Воскресенской в ТСН «Емельяновская горка». Он хотел обсудить будущее их отношений, но во время разговора женщина прямо сообщила, что намерена прекратить связь. Это вызвало у мужчины вспышку агрессии: сначала он сдавил ей шею руками, затем взял нож и нанёс несколько ударов. Потерпевшая скончалась на месте.
После преступления подозреваемый сначала скрылся с места происшествия, но позже сам обратился в полицию и рассказал о случившемся. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, отправил его под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователи продолжают работу: они детально восстанавливают картину случившегося и уточняют все обстоятельства преступления. Ситуация остаётся на контроле ведомства.
