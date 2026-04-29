Следствие требует ареста — «вор в законе» Мераб Сухумский объявлен в розыск

РБК сообщает, что следствие добивается заочного ареста Мераба Джангвеладзе сроком на два месяца по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным источников в правоохранительных органах, фигурант имеет статус «вора в законе», полученный в 1985 году. Следствие считает, что это позволяло ему координировать деятельность криминальных структур в России.

Указывается, что Джангвеладзе скрывается от следствия на территории Грузии. В базе розыска МВД он числится как разыскиваемый по уголовной статье, без уточнения квалификации.

Заочный арест необходим для объявления его в международный розыск. В случае признания вины по вменяемой статье предусмотрено наказание от восьми до 15-ти лет лишения свободы.

Джангвеладзе родился в 1961 году в Сухуми. Первую судимость получил в 19 лет по делу о грабеже. В 2013 году он был задержан в Венгрии в рамках операции с участием европейских правоохранительных структур. Следствие связывало его с группировкой «Кутаисские», которой вменялись преступления в ряде стран.

Позднее суды в России лишили его гражданства и признали персоной, которой запрещен въезд на территорию страны. После отбытия наказания в Италии он вышел на свободу в 2018 году.

В марте 2025 года в Тбилиси был убит его брат Леван Джангвеладзе. Подозреваемый в исполнении преступления задержан и впоследствии приговорен к пожизненному заключению.

По версии грузинского МВД, к организации убийства причастна группа лиц во главе с бывшим генеральным прокурором страны, который после этого был объявлен в розыск.

