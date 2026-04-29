Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С экс-замминистра Минобороны Иванова взыскали долг за коммуналку

С экс-замминистра обороны Тимура Иванова суд взыскал долг за жилищно-коммунальные услуги, накопившиеся по квартире в центре столицы, площадь которой превышает 300 квадратов. Как пишет РИА «Новости», размер задолженности составил почти 150 тысяч рублей.

Источник: Life.ru

По судебному приказу к оплате назначено 149 497 рублей 16 копеек. Эта сумма включает расходы за содержание жилого помещения, коммунальное обслуживание и начисленные пени. При этом обязательства по оплате газа, отопления и электричества в рамках данного решения не рассматривались.

Ранее стало известно, что Тимур Иванов задолжал 216 миллионов рублей Главному управлению обустройства войск. Арбитражный суд Москвы включил данное требование в третью очередь реестра кредиторов. В этом реестре уже накопились и другие обязательства бывшего чиновника. На данный момент в реестре требований кредиторов зафиксированы долги на сумму свыше 220 миллионов рублей. Иванова официально объявили банкротом, и процесс реализации его имущества уже начался.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше