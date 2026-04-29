Юрист Заболотный: Героя РФ Асылханова стоит искать ближе к зоне СВО

Семья Асылхановых почти месяц ждет новостей о местонахождении мужа, сына и брата, участника СВО, Героя России Алексея Асылханова. Он ушел на работу 3 апреля и пропал. По факту пропажи Асылханова региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Частный детектив Максим Заболотный рассказал aif.ru, где бы он в первую очередь искал пропавшего.
«Из практики могу сказать, что ребята, участвовавшие в СВО, они часто возвращаются обратно. Причиной могло стать желание вернуться туда, где, как он считает, он нужен», — сказал эксперт.
Версия детектива объясняет и тот факт, что пропавший не предупредил о своем решении, не оставил записки.
«Он так поступил, потому что родные и близкие могли не понять его», — отметил он.
Заболотный не исключил, что водитель черной машины, которая фигурирует в деле об исчезновении Асылханова, мог быть его помощником в реализации задуманного.
«Вполне возможно, я не исключаю этой возможности. Он мог обратиться за помощью к кому-то из знакомых далее отправиться к своим. Я бы, в первую очередь, выяснил, пересекал он или нет блокпосты, проверил бы друзей, знакомых, с кем он служил», — добавил частный детектив.
Супруга Алексея Асылханова Валерия в последний раз видела его 3 апреля. Муж ее предупредил, что идет на работу, но до техникума, где занимал должность педагога по внеклассному образованию, мужчина не дошел. По имеющимся данным, на улице к нему подъехала машина, с водителем которой Асылханов поздоровался, а затем сел в салон.
Алексей Асылханов в ходе СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. За этот подвиг он удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После второго ранения потерял ногу и был демобилизован.