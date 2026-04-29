Мужчина в Красноярске убил женщину за отказ с ним встречаться

— Во время беседы женщина заявила мужчине о намерении расстаться, это вызвало у фигуранта агрессию. Он сдавил женщине шею руками, потом взял нож и нанес ей несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления, затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.