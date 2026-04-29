Мужчина в Красноярске убил женщину за отказ с ним встречаться

В Красноярске мужчина жестоко расправился со знакомой женщиной, решившей прекратить с ним отношения, а после сам сдался в полицию. Об этом в среду, 29 апреля, сообщило ГСУ СК по региону.
Инцидент произошел в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском.
По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января этого года. Вечером 26 апреля мужчина приехал к возлюбленной в дом по улице Воскресенская ТСН «Емельяновская горка» для разговора о перспективе их дальнейших отношений.
— Во время беседы женщина заявила мужчине о намерении расстаться, это вызвало у фигуранта агрессию. Он сдавил женщине шею руками, потом взял нож и нанес ей несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления, затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.
В отношении 31-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России «Убийство», возбуждено уголовное дело. Он задержан и находится под стражей.
Ранее сообщалось, что мужчина зарезал бизнесвумен в Красноярске после отказа дать деньги в долг. После преступления он создал чат в мессенджере со своими бывшими возлюбленными и признался им в убийстве. Об этом 28 апреля сообщили в Shot со ссылкой на подругу погибшей.