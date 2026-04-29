Студент из Москвы ограбил квартиру в Хабаровске, думая, что он агент на задании

В полиции он объяснил, что в прошлом месяце ответил на звонок «службы доставки маркетплейса», назвал код, после чего с ним связались «силовики», убедили, что от его имени перечисляются средства преступникам. Парню предложили устроиться в спецслужбу и принять участие в операции. В подтверждение прислали фото некоего удостоверения и отправили в Хабаровск, где он, по наводке мошенников, получил ключ, забрался в квартиру и вытащил из сейфа деньги. их он отправил аферистам по указанным реквизитам, оставив себе на обратную дорогу до Москвы.