Студент из Москвы ограбил квартиру в Хабаровске, думая, что он агент на задании

В Хабаровске задержали студента из Москвы по обвинению в краже 600 тысяч рублей. На Дальний Восток парня прислали телефонные мошенники, внушив ему, что он принят в спецслужбу и находится на задании. Примечательно, что ключи от квартиры ему передала дочь пострадавших, которую аферисты угрозами заставили прилететь из столицы в Хабаровск. Девушка считала, что, вручив незнакомцу ключи, она спасет родителей от уголовного преследования.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, хабаровчанин с семьей, вернувшись домой, обнаружил взломанный сейф и пропажу 600 тысяч рублей. По подозрению задержали 21-летнего студента столичного вуза. Во время задержания парень уверял, что он — сотрудник спецслужб.
В полиции он объяснил, что в прошлом месяце ответил на звонок «службы доставки маркетплейса», назвал код, после чего с ним связались «силовики», убедили, что от его имени перечисляются средства преступникам. Парню предложили устроиться в спецслужбу и принять участие в операции. В подтверждение прислали фото некоего удостоверения и отправили в Хабаровск, где он, по наводке мошенников, получил ключ, забрался в квартиру и вытащил из сейфа деньги. их он отправил аферистам по указанным реквизитам, оставив себе на обратную дорогу до Москвы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу до избрания меры пресечения судом.